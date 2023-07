Voici Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, le nouvel opus de la franchise de beat them all culte. Situé dans un New York dévasté par une guerre nucléaire, incarnez les légendaires frères Billy et Jimmy Lee, ainsi que d'autres personnages emblématiques, dans une quête pour débarrasser la ville des gangs criminels qui la terrorisent. Ce jeu combine l'action effrénée d'un beat them all avec un système de niveau dynamique unique, offrant une expérience roguelite passionnante à chaque session. Affrontez de nouveaux ennemis et visages familiers dans cette aventure alternative palpitante. Jouez en solo ou en coop locale 2 joueurs et préparez-vous à une quadruple dose d'action pour nettoyer les rues de la vermine !

Disponible en demat', mais également en physique sur PS4, PS5, Xbox et Switch grâce à notre partenaire Just-for-games.com Du coup, allez-vous l'acheter ?1/ Oui, Day One!2/ Non merci.3/ Quand il aura baissé de prix.4/ Autre reponse