Hello !Je voulais partager avec vous cette vidéo, car si comme moi, vous vous demandez constamment quelle est la meilleure configuration de VRAM pour votre console, hé bien vous aurez la réponse ici !Personnellement, je laisse la console en auto, elle utilise de base 400Mo de VRAM et la valeur totale est prise virtuellement sur la RAM de façon dynamique, ça fonctionne bien dans la plupart des jeux, et hors jeu on a un PC superpuissant avec presque 16 go de ram ! J'étais sinon en 4 GB de VRAM c'était suffisant en ayant à côté 12 Gb de RAM.De votre côté, vous optez pour quoi ? Sachez également qu'avec le nouveau bios, vous pouvez allouer 5, 6 ou 7 Go de VRAM, j'ai vu que 6Go était très populaire