Au fond est-ce que le game pass permet encore d'avoir des system seller sur les consoles Xbox ? Dernier exemple en date, peut-être mauvais exemple vu la qualité du titre mais...Halo Infinite. En décembre 2021, les Xbox Series n'ont même pas réussit à avoir le lead sur le nombre de consoles vendus aux USA. https://finalweapon.net/2022/01/18/us-npd-switch-was-the-best-selling-hardware-of-december-2021/ Du coup est-ce que on peux penser si il y a de la PUB de la part de MS que Starfield soit un System Seller pour les Series ? Pour le grand public c'est juste trop beau en faite, j'arrive toujours pas à comprendre comment ça se fait que MS ne fasse AUCUNE pub pour le service au près du grand public.

posted the 07/03/2023 at 01:57 PM by bebetot976