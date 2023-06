Pour VRPlayer, l'idée du lecteur optionnel de la PS5 Slim pourrait très bien être un module additionnel à rajouter dans la PS5.Une excellente idée du point de vue marketing, permettant de vendre des "bundles" de jeux, mais aussi à ceux qui ont acheté une version "digitale" de la console de pouvoir ajouter un lecteur de disque à moindre coût.Accepteriez-vous une telle PS5 Slim (surtout si ça aiderait à baisser les coûts et à faire revenir la PS5 sous la barre des 399 €, même si je n'y crois plus trop) ?

posted the 06/25/2023 at 08:22 PM by suzukube