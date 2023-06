HelloQuestion bête : vous me confirmez qu'on est obligé d'avoir un abonnement PS Plus Essential ou Xbox Live Gold au minimum pour lancer Diablo IV ?Je voulais acheter le jeu, mois 80 € sur Xbox comme PlayStation + l'abonnement obligatoire, j'suis en train de penser à prendre la version PC (à 69.99 €, ça a augmenté en douce de 10 € mais personne de la commu PC ne semble s'en offusquer. M'enfin).

Like

Who likes this ?

posted the 06/07/2023 at 07:38 PM by suzukube