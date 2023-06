Grâce à El Analista De Bits, on peut voir les différences graphiques et de performances entre la version PS4, PS4 Pro et PS5 de Street Fighter 6 !La puissance incroyable de la PS5 permet de multiplier les NPC en arrière plan, d'avoir une végétation plus touffue, tout en divisant par 2 les temps de chargements et en maintenant les 60 images par seconde !Seule la PS5 permet de jouer au mode World Tour en 60 fps, faisant de cette version la meilleure façon de profiter de ce Street Fighter V.