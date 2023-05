nVidia a présenté lors du Computex Convai, une technologie qui s'accouple à l'Unreal Engine 5 pour proposer des NPC qui vous répondent carrément via la voix !Cette IA peut fonctionner soit en cloud, soit directement sur les ordinateurs équipés de cartes Nvidia grave aux coeurs RT.Toute la scène est rendue en temps réel + RT + GI.

posted the 05/29/2023 at 09:49 PM by suzukube