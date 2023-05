Jeux Vidéo

Sony, l'une des sociétés les plus innovantes de l'industrie du jeu vidéo, avait une fois de plus fait preuve de son leadership. Cette technologie permettant aux joueurs de profiter de leurs jeux PlayStation sans monopoliser la télévision, offrant ainsi une expérience de jeu ininterrompue.- 1ère annonce du Remote Play avant le lancement de la PSP : 2006- PS3 / PSP : 2007- PS3 / Sony VAIO (exclu) : 2010- PS3 / Smartphones et tablettes Sony Xperia (exclu) : 2010- PS3 / PS Vita : 2011- PS4 / PS Vita : 2013- PS4 / PlayStation TV : 2014- PS4 / Smartphones et tablettes Sony Xperia (exclu) : 2014- PS4 / Windows & macOS : 2016- PS4 / Android & iOS : 2019- PS5 / Android & iOS / 2020- PS5 / "Project Q" : 2023(Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_Play , et contrairement à ce que des ignares dans le domaine du jeux vidéo pensent,Premièrement c'est bien Sony qui a inventé le concept du remote play et Nintendo l'a copié (comme ils ont copié le prototype Wand de l'Eye Toy PS2 pour faire la Wiimote), et en plus la Wii U c'était bien plus que ça, c'était aussi du gameplay asymétrique, fonction malheureusement abandonnée pour leur console moins ambitieuse qu'est la Switch.. Par exemple, si un membre de la famille souhaite regarder un film ou une émission de télévision, le joueur peut simplement passer du téléviseur à cet accessoire portable et continuer à jouer sans interruption.Vous allez me dire que c'est possible à le faire avec un smartphone, c'est exact, mais qui utilise cette fonction ? Déjà vous monopolisez votre téléphone, vous videz la batterie, et à moins d'invertir sur un pad qui se place sur les côtés, ou même d'un support pour placer une vraie manette, l'ergonomie est mauvaise.Après qu'en est-il du cloud gaming / PlayStation + ? Pour le moment il n'y a rien d'annoncé, mais vu l'importance que prend le cloud gaming, la nouvelle direction que prend Sony (pour le meilleur et pour le pire), cette stratégie de rétention des joueurs au maximum avec les jeux à service et les abonnements, etc... je suis persuadé que ça arrivera par la suite.