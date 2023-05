Cette évaluation a été réalisée avec un firmware pré-version sur ASUS ROG Ally. Ses performances peuvent changer dans la version finale.

ASUS sortira 2 modèles de ROG Ally. La version Z1 Extreme sera disponible à partir du 13 juin pour 799 €. Pour plus d'informations, consultez ce lien : https://es.rog.gg/ROGALLY_media

Tous les jeux examinés dans cette vidéo correspondent à la version Steam.

En termes de matériaux, d'ergonomie, d'affichage et de son, ROG Ally représente une amélioration considérable par rapport à Steam Deck.

ROG Ally utilise un écran IPS 1080p/120Hz avec Freesync, contre un LCD 800p/60Hz pour Steam Deck.

Fonctionnant sous Windows 11, ROG Ally nous donne accès à tous les clients disponibles sur PC, de Steam à Epic Games ou Xbox Game Pass.

Steam Deck tire parti de certains aspects de votre matériel grâce à son système d'exploitation personnalisé et à son mode de jeu.

Valve collabore également avec certains développeurs pour optimiser leurs jeux sur Steam Deck, ce qui rend les différences avec ROG Ally pas trop éloignées dans certains titres.

Cependant, le matériel de ROG Ally peut surpasser Steam Deck jusqu'à 20/30fps en général, fonctionnant à ses résolutions natives.

Les temps de chargement sur ROG Ally sont plus rapides lors de l'allumage, du lancement de jeux ou à l'intérieur même du jeu.

ASUS s'est engagé dans une voie prometteuse pour les PC portables. S'il continue à travailler pour optimiser le matériel de ROG Ally, Valve aura du pain sur la planche avec le successeur de Steam Deck.

MAJ : Tech Spurt l'a testé :[video]http://www.youtube.com/watch?v=V5brgzGdqvQ[video]