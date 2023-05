Video de DF



Analyse par ElAnalistaDeBits a partir de la version patché avec le patch day one.- TOTK tourne en 900p dynamique et 720p dynamique sur console portable. Il reste généralement à cette résolution, mais peut descendre à 792p.- Il y a quelques problèmes avec l'implémentation de la reconstruction temporelle dans TOTK déclenchant aléatoirement la résolution dynamique alors que techniquement cela ne devrait pas être le cas.- TOTK corrige les problèmes de stuttering qu'avait Breath of the Wild dans certaines zones, mais il y a des problèmes de framerate si nous utilisons les pouvoirs dans des zones où la charge graphique est trop importante ou lorsqu'il y a trop de PNJ à l'écran.- Ces problèmes de framerate peuvent provoquer des chutes allant jusqu'à 20fps.- Distance d'affichage plus grande dans les ombres par rapport à Breath of the Wild. La végétation et la géométrie LOD ont également été légèrement augmentées.- Le soleil a changé de position dans TOTK. L'éclairage général a été retouché et amélioré.- Certaines zones sont presques méconnaissables par rapport à BOTW étant donné la grande quantité d'assets et de nouvelles structures ajoutées.- Amélioration de certaines textures.- Moins de densité d'herbe dans certaines zones par rapport à BOTW.- Temps de chargement plus rapide dans TOTK en déplacement rapide, mais chargement plus rapide dans BOTW au démarrage du jeu.- Amélioration de la qualité de l'eau et des éclaboussures.- Dans l'ensemble, TOTK fait parti des jeux les plus impressionnant sur le plan technique sur Switch. Cependant, les performances à certains moments ternissent considérablement l'expérience.