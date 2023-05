Game Freak, le studio le plus connu pour Pokémon, s'associe à Private Division pour ce qui semble être sa première grande incursion dans le domaine des jeux d'action et d'aventure AAA.Private Division a annoncé qu'il travaillait avec Game Freak sur Project Bloom, un nouveau jeu d'action-aventure "ambitieux". Dans un communiqué, le directeur de Game Freak, Kota Furushima, a déclaré que les fans pouvaient s'attendre à quelque chose de très différent des habituels jeux de collecte de monstres."Nous sommes ravis d'avoir l'opportunité de créer une nouvelle propriété intellectuelle audacieuse et différente de nos précédents travaux", a déclaré Furushima. "Dès le départ, Private Division était l'éditeur avec lequel nous voulions travailler sur notre nouveau jeu. Leurs antécédents et leur expertise mondiale nous donnent toute la confiance nécessaire pour créer un nouveau jeu d'action-aventure d'envergure dont nous sommes impatients de parler à l'avenir."Michael Worosz, directeur de Private Division, a ajouté que l'éditeur était "honoré" d'être le premier éditeur occidental à travailler avec Game Freak.En même temps que l'annonce, Game Freak et Private Division ont inclus le premier concept art du nouveau projet, qui représente un samouraï debout dans un bosquet. L'image évocatrice, dans laquelle le samouraï est éclipsé par des arbres massifs et noueux, suggère que le nouveau jeu aura une plus grande portée que les projets de Game Freak jusqu'à présent.Plus : https://www.gwoo.io/new/projet-bloom-le-studio-pokemon-s-associe-a-private-division-pour-un-ambitieux-jeu-de-samourais