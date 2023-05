Jeux Video

Nouveau cliffhanger dans cette série qui accumule autant d'épisodes inutiles que The Walking Dead :- Alors que Microsoft attend le verdict du régulateur européen pour le rachat d'Activision (d'ici la fin du mois), il met en place son processus d'appel contre le régulateur UK.- A spécialement embauché pour ce dossier l'avocat requin Daniel Beard KC.- Le mec est connu pour défendre les géants de l'industrie en faisant sauter les décisions des régulateurs.- A notamment fait gagner Apple dans le procès en Apple sur les accusations des régulateurs sur la prétendue aide d'état irlandais.- A tout autant fait sauter la décision des régulateurs européens sur l'amende d'Intel (1,1 milliard de dollars) suite à l'accusation de position dominante sur le marché des micropuces.Que de suspense encore(UP :Selon les sources de The Telegraph, le régulateur européen pourrait approuver le rachat dans les deux prochaines semaines)(Mais on apprendra à se méfier des sources après le coup du régulateur UK)