Jeux Video

En deux mots, car ça n'apporte pas grand-chose de plus que la dernière fois si ce n'est une assurance appuyée :



- Tom Henderson avait déjà indiqué qu'une PS5 Pro pourrait arriver fin 2024.

- Face à ceux qui ont affirmé que ça n'était pas possible, il assure aujourd'hui à 100% que ce modèle est actuellement en chantier, juste que la date est une estimation.

- Les first-party devraient recevoir les premiers kits prochainement (pour l'été quoi), et les tiers d'ici la fin d'année.



Tout cela alors que Sony devrait sortir pour la fin d'année le nouveau modèle de PS5 avec lecteur amovible et sa Q Lite (portable full remote play).



Si le cas de la PS5 Pro est vraie, j'imagine qu'une arrivée des kits chez les tiers a des chances d'être leakée par une photo ou un truc du genre.



Et perso, ça ne me surprendrait qu'à peine vu l'époque, où l'inflation n'empêche pas les constructeurs (même hors console) de pratiquer des hausses de prix... et ça cartonne quand même.