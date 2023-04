Atteint de ralentissements de compilation des shaders, de saccades lors des déplacements, de limitations absurdes du CPU, d'un menu de paramètres impénétrable et peu utile, d'une terrible implémentation de FSR2, sans DLSS ou XeSS... pratiquement tout ce qui pouvait mal se passer avec un portage sur PC est présent et correct dans cette sortie désastreuse. La tragédie est que le jeu a une belle apparence, mais la qualité du code ici est inacceptable.

posted the 04/30/2023 at 04:23 AM by suzukube