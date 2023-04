Vous aimez les dramas ? Vous êtes au mauvais endroit. Bon, techniquement, la Xbox Series S est la moins chère des consoles pour jouer au jeu : du haut de ses 4 Tflops... Forcément... Voilà quoi.On a un jeu qui tourne en 30 fps avec du blur interframe (pour un résultat que je trouve pas trop mal, mais ceux qui n'aiment pas le flou vont devoir le desactiver et se retrouver avec un jeu moins... fluide).J'ai un peu du mal à déterminer la résolution, j'ai l'impression que ça target du 1440p, avec une reconstruction d'image. Je pensais à du FSR, mais c'est peut être du simple checkboarding. Ca marche très bien (sauf sur le sabre laser en gros plan lol).Bon, j'y retourne, parce que par contre, niveau ambiance, CA TATANE (du moins sur le début, je kiffe !).Ah oui, attention : Finalement, day one, la taille du jeu a grimpé à 102,3 Go ! Je n'ai pas d'explication à cela (parfois les jeux se dupliquent entre mémoire interne et externe, mais j'ai contrôlé, on est bien sur du 102Go sur Series S, ça fait mal au cul avec le Forza Horizon 5 à 150 Go et le Resident Evil 4 à 87 go....)TchaoBONUS : XBOX SERIES X VS REALITY