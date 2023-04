Studio Trigger (connu pour les animes Gurren Lagann, Kill la Kill ou encore Cyberpunk: Edgerunners) a réalisé la cinématique d'ouverture du jeu multijoueur Omega Striker du studio Odyssey Interactive. Ils avaient également réalisé celui de Shantae and the Seven Sirens.Omega Striker est désormais disponible sur PC et Nintendo Switch (prochainement sur PlayStation et Xbox). C'est un jeu multijoueur en équipe 3V3.