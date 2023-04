Vu l'énorme succès de Mario, beaucoup se disent qu'une autre adaptation d'une licence Nintendo est possible (Miyamoto le sous-entend), pour moi Zelda serait la licence idéal.Quand je pense à The Legend of Zelda, je pense directement à Legend (c'est l'histoire d'un jeune elfe, qui doit sauver une princesse capturée par un terrible ennemi), le film de Ridley Scott avec Tom Cruise !Pour moi, il a encore aujourd’hui une telle puissance esthétique et symbolique dans le genre "heroic/fantsay" (par contre au niveau du scénario, j'aimerais une prise de risque contrairement au film, tu es jamais réellement surpris, comme le film Mario d'ailleurs). Rildley Scott est encore vivant, sachant que le film a inspiré en partie le Jeu, je trouverais ça cool que Ridley Scott réalise un film sur Zelda, surtout qu'il pourrait largement avoir les moyens et surtout après le carton de Mario, le public serait peut-être cette fois ci au rendez-vous (de plus la série de film "Le Seigneur des anneaux" à montré l'engouement du public pour cet univers).Un Zelda par Ridley Scott, ça serait classe