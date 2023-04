Yo,Pleurez donc avec moi sur cet article. Pleurez de nostalgie, pleurez de regret. Pleurez et criez, exprimez votre rage à l'encontre de EA, trop aveugle, stupide et avide d'argent pour comprendre qu'il serait bienvenue de ressortir leur licence d'antan.Cette année, dans moins de 5 mois, cela fera 19 ans que cette merveille de jeu de course aura vu le jour. Je me souviens encore la première fois que je l'ai vu tourner dans un Micromania. Les vendeurs qui étaient en train d'y jouer pour le tester, avec une belle muscle car noir à rayures blanche, mangeant un bon gros crash sous le métro aérien. Passer de Burnout 2 à Burnout 3, avec les reflets sur la voiture, le son hyper satisfaisant, les takedowns...Quelle merveille de jeu. EA doit ranger Need For Speed et ressortir Burnout des placards pour rappeler aux gens ce qu'est réellement la course arcade en voiture avec de gros crash de ouf sur des voitures non sous licence, permettant aux développeurs de les broyer, les écraser, les faire exploser. Vite le retour du roi !