Après plus de 16 ans d'existence, plusieurs centaines de membres ayant participé au site et plusieurs milliers de contributions,Fini, les fautes d'orthographes à corriger ou les problèmes de syntaxes à reformuler.Fini le manque d'objectivité des pro ci ou des pro ça.Fini de se casser de le cul à écrire un truc construit et censé pour 3 réactions, parce que 90 % ont la flemme de commenter de la concentration d 'un mulot passé 1 ligne de 5 mots.Bref, bienvenue dans l'avenir.Forcément, ça ouin ouin sur le forum, mais c'est pas grave.Le plus important dans la vie et sur le net, c'est la visibilité.▶️