Apres le Nicky Larson de Philippe Lacheau, l'autre œuvre majeur de Tsukasa Hojo sera adapté en prises de vues reels par la France.En effet Cat's Eyes sera adapté en serie TV de 8 episodes de 52 minutes pour TF1 par Big Band Story."En 2023, dans la ville Lumière, Alexia, Tam et Sylia se retrouvent après des années de séparation. Au même moment, une œuvre ayant appartenu à leur père disparu dix ans plus tôt dans le mystérieux incendie de sa galerie d’art resurgit lors d’une prestigieuse exposition à la Tour Eiffel. Elles décident alors de prendre tous les risques pour la dérober dans l’espoir de comprendre enfin ce qui lui est arrivé. Très rapidement, le trio se retrouve dans la ligne de mire de Quentin Chapuis, capitaine de la BRB, chargé d’arrêter ces nouvelles voleuses qui ne cessent de lui échapper. Mais il ignore que parmi elles se cache son grand amour de toujours, Tam…", écrit TF1 dans un communiqué."Entre leurs retrouvailles chaotiques fortes en émotion, leur quotidien de jeunes femmes d’aujourd’hui et leur nouvelle activité secrète et périlleuse, les trois sœurs vont devoir répondre à tous les défis. Très ancrée dans notre époque, la série ne se privera toutefois pas d’offrir de nombreux clins d’œil aux années 80 et sera un mélange détonnant d’action, de romance et de comédie".