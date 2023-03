Et c'est reparti pour un tour! Expert en matière de technique, Digital Foundry a enfin sorti sa vidéo comparative du jeu, ce qui nous permet d'apprendre divers choses sur ce remake de Resident Evil 4.- Curieusement, la version Xbox Series S du jeu possède bien du Ray Tracing en mode qualité ! En très basse qualité, sans possibilité de le désactiver (car pas présent dans le menu), mais curieusement bel et bien présent !- Au premier regard, les versions Old Gen et Next-Gen du jeu semblent assez proche visuellement...- Cependant, les chargements de textures, très en retard sur Old Gen, rende l'expérience bien moins aboutie sur Old Gen.- Les effets de lumières sont aussi bien moins abouties.- Le framerate des objets éloignés sont très réduit, cela se voit sur les villageois sur PS4 par exemple.- Le résultat sur PS4 et PS4 Pro reste tout de même respectable, avec une qualité visuelle qui reste bonne. Même si on reste souvent un peu en dessous des 30 fps.- On a 8 modes de jeu sur Next Gen (Performance/Qualité, avec ou sans RT, avec ou sans Hair Strand)- Xbox Series S :1080p (performance)1440p (qualité)- Xbox Series X :1800p (performance)2160p (qualité)- PS5 :1944p (performance)2160p (qualité)- Le checkboard fonctionne très bien pour ne pas avoir trop de différence en terme de netteté d'image entre les 2 modes! DF précise que curieusement, même si le comptage de pixel est plus élevé, il a eu l'impression que la version PS5 du jeu était plus "flou" (blurrier). Ca se voit sur certaines textures transparentes ou sur les cheveux de Leon.- DF recommande de désactiver le LENS DISTORTION qui réduit la qualité d'image sur toutes les consoles, et la rend flou.- DF trouve que le Hair Strand est un downgrade visuel (à ne pas activer donc)- DF trouve que le RT apporte un petit plus au jeu visuellement (surtout sur les reflets, y'a des artefact visuels avec le SSR)- Le jeu est framerate unlock (du coup, ça tourne à 40 fps sur PS5/Series X en mode resolution !), mais aucun mode ne tiens les 60 fps en toutes circonstances. La PS5 a un très léger avantage en terme de framerate, sans que ce ne soit significatif en terme de différence.- La version Series S est celle qui tourne le moins bien (35 fps en resolution / 50 à 60 fps en mode performance).Pour aller plus loin, vous avez la Tech Review paru hier sur le jeu, par DF (où l'on parle aussi du soucis de Dead Zone sur les manettes de la version Xbox du jeu) :Bonus : Pour ceux qui sont un peu tendu, et qui sont tombé sur cet article par hasard en détestant les comparatifs, voici une petite musique pour se détendre :