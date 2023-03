Salut !Ça fait plusieurs années qu'on se tape tous sur la gueule pour savoir ce qu'est un FF, ou ce qui ne l'est pas. FFVII c'en est un, FFXII non, FFIX c'est le plus représentatif, FFXI c'est MMO donc ça compte pas...Bref, finalement, c'est quoi un FF ? Comment on le définit, qu'est-ce qui "fait" FF ?J'ai fais une petite vidéo, ou j'essaye de reprendre la base de ce que le créateur appelait "faire un FF, être un FF" en gros, avec plusieurs citations des différents réalisateurs des épisodes, mais aussi ce qui fait un FF pour les joueurs, et ma vision d'un FF :La vidéo n'a pas pour but de convaincre, ou de dire qu'un tel à raison, l'autre à tord, mais plutôt de voir ce que pense tout le monde, n'hésitez pas à me définir votre vision de Final Fantasy également, il y a tellement de définition différente et intéressanteDu coup, pour vous, c'est quoi un Final Fantasy ?