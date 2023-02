-Mardi 7 Février-

Le japonais Nintendo a revu mardi 7 février 2023 ses prévisions à la baisse pour son exercice 2022/23, à la lueur de ventes moins bonnes que prévu de sa console Switch sur les trois premiers trimestres et de taux de change moins avantageux qu’escompté.



Pourtant l'annonce des résultats plutôt assez flatteurs par Nintendo de l'année écoulé permettant à la Switch de devenir la 3 ème console la mieux vendus au monde n'auront pas tenu bien longtemps pour garder un optimisme permettant à la Switch d'espérer même venir prendre le titre de numéro 1 des ventes de console de l'histoire du JV.



Donc 122,5 millions de Switch et encore une année 2023 qui apportera son lot de millions de ventes supplémentaires.

En fait il manque en fait 32.5 millions de consoles à vendre pour espérer dépasser la PS2.



Le géant du jeu vidéo s'attend à une chute de 22,5% de son bénéfice net. Il voit ses ventes reculer de 5,6% sur l'année passée.



A cela se rajoute la rumeur que Nintendo n'a plus qu'une unique grosse cartouche pour l'année 2023 (et qui semble être clairement Zelda ).



Logiquement la console en fin de cycle voit ses ventes diminuer sur 2022 elle a baisser de 21% par rapport à 2021. Difficile à prévoir le pourcentage de la baisse entre 2022 et 2023, mais une chose est sur elle baissera à nouveau même si la pénuries de composants qui ont semble t-il bridé 2022 pourrait être moins forte qu'on pouvait l'imaginer.

Toutefois à bien regarder les tops Famitsu de ce début d'année, la chute est forte et on voit même la PS5 rivaliser facilement.



il reste donc 32.5 millions à vendre pour devenir le numéro 1 du podium, pour se faire:

- faut aligner les grands jeux...chose donc peu envisageable, Nintendo réservant sans doute ses AAA pour la switch 2.

- une baisse de prix et c'est là la grosse carte que Nintendo peut jouer pour maintenir ses ventes ou que la baisse soit moins significatives.



Si la Switch tape les 20 millions pour 2023 alors tout sera possible mais si c'est plutôt entre 10 et 15 millions alors il faudra sortir les rames.