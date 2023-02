Bonjour tout le monde,J'ai écrit assez rapidement un petit script pour cacher certains articles publiés. Pour l'utiliser ce petit script, il vous faudra une extension telle que Tampermonkey ou Greasemonkey. De créer un nouveau script et de copier-coller l'entièreté de mon script ou de le télécharger et de l'ajouter à l'extension.Le script peut être retrouvé ici : https://gitlab.com/Jisngo/script-pour-gamekyo/-/blob/main/Blacklist_for_Gamekyo.user.js Pour ajouter des membres à cette "liste noire", il vous suffira d'ajouter l'id du membre après le "/".Pour trouver l'id d'un membre, il faut aller sur son profil.Copier la dernière partie du lien dans le script de cette façon :Pour augmenter le nombre d'articles à bloquer, vous pouvez ajouter dans le querySelectorAll "a[href="/"]. Comme ceci :Le script peut encore changer afin d'être simplifié et amélioré.Si vous avez d'autres idées de script à réaliser, n'hésitez pas à m'en faire part. Je pourrais peut-être en réaliser quelques-uns et qui sait, peut-être faire une petite extension destinée à Gamekyo ?