Hello ! Exceptionnellement, je vous partage mon stream dont le thème sera sur Hogwarts Legacy ! Je ne suis pas très familier de l'univers d'Harry Potter, et je découvre le jeu simplement en tant que joueur. Ce sera l'occasion de voir si, ludiquement parlant, ce Hogwarts Legacy convient également à ceux qui ne sont pas fan de la série ^^ !

posted the 02/06/2023 at 06:24 PM by suzukube