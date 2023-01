Selon un organisme du secteur, les ventes numériques représentent 90 % des ventes de jeux au Royaume-Uni



Les ventes numériques ont représenté 90 % des ventes de jeux au Royaume-Uni, selon un organisme du secteur.



L'ERA, l'association du commerce de détail et du divertissement numérique, a indiqué que 89,5 % des copies déplacées sont des téléchargements numériques, le reste des 10,5 % étant des éditions physiques.



Selon les données, 30 % des ventes se font par le biais d'applications mobiles, ce qui représente le nombre de copies numériques et montre que les gens sont plus enclins à commander une édition virtuelle qu'à attendre la livraison d'un disque réel.



Ce secteur, qui représente 4,7 milliards de livres sterling, est plus important que celui du cinéma, de la télévision et de la musique.



Kim Bayley, PDG de l'ERA, a qualifié le marché des jeux vidéo de "leader souvent annoncé" du secteur du divertissement.



Elle a déclaré à BBC News : "Bien que la croissance, à 2,3 %, ait été plus faible que celle de la vidéo ou de la musique, son ampleur est énorme - et en termes d'innovation et d'excitation, il continue de donner le ton à l'ensemble du secteur du divertissement."