Xbox Series S vs PlayStation 4 Pro est une comparaison fascinante - les deux machines possèdent des GPU avec une puissance de calcul évaluée à quatre téraflops (Pro est en fait 4.2 !) Alors, comment les deux systèmes s'opposent-ils à une gamme de jeux multiplateformes? Les résultats montrent à quel point l'architecture graphique, le stockage et les performances du processeur plus modernes offrent un avantage à la Xbox « junior », comme le rapporte Oliver Mackenzie.

PS4 Pro vs Xbox Series S, quelle console s'en sort finalement le mieux ?Réponse avec Digital Foundry !