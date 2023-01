Découvrir une œuvre aussi singulière que Nier - Automata sur Switch était-il une bonne idée ? 5 ans après sa sortie initiale sur PS4, ce portage fait nécessairement des concessions que je suis bien obligé de constater : un framerate pas toujours parfait, des textures visiblement plus pauvres…

Pourtant, dans le feu de l’action et face à un déferlement de machines surgissant de toutes parts, le combat de l’androïde 2B et de ses alliés pour la gloire de l’humanité ne faiblit jamais.

Ne me reste donc qu’à réellement apprécier Nier - Automata pour ce qu’il est : un action-RPG dont le cadre – un monde déserté par les hommes – est réellement fascinant.

Plein de mystères, cet univers dévoile une intrigue et un déroulement que le jeu va prendre un malin plaisir à démonter : déroutant le joueur à la moindre occasion, laissant place à une séquence de shoot them up ou basculant dans un gameplay 2D, Nier - Automata finit par renverser la table alors que l’on pensait en avoir terminé après un premier run (et même un second) pour venir remettre en cause tout ce que l’histoire nous avait jusque là appris. Et donc, oui, ça valait le coup de découvrir ce jeu sur Switch !

