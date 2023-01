Si vous avez raté les promos du Black Friday, sachez qu'actuellement 1 an de PS Plus Premium vous coutera 79,99 € seulement.Le PS Plus Extra tombe lui à 59,99 € pour 1 an également. Ce qui reste au passage un bon prix face aux 120 € demandés par an pour le Xbox Game Pass. Et vous coutera le même prix qu'un an de PS Plus essentialRappelons que la seule façon de conserver la sauvegarde des vos jeux sur le cloud PlayStation est de conserver un abonnement PS Plus, et que le niveau Premium est le seul vous permettant de jouer à des jeux PS3 (et PS4) en cloud.