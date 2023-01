Konami a teasé le retours de séries connues ainsi que de nouveaux projets encore non annoncés dans ses vœux du Nouvel An 2023 au site Famitsu."Cette année est l'année du lapin, nous prévoyons donc des "power-ups" et de nouveaux développements pour des séries familières dans le but de sauter encore plus loin. De plus nous progressons fortement et tranquillement sur de nouveaux projets que nous n'avons pas encore annoncés. Konami fait un bond en avant, alors restez à l'écoute."