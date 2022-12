Information

Voici le pitch et ce qui vous atten

Vous êtes en quête de résoudre le mystère du trésor de Punch Mountain. Frappez votre chemin, collectez de l'argent et des diamants, améliorez vos compétences de frappe et faites-vous de nouveaux amis en cours de route.



- Explorez les profondeurs de Punch Mountain

- Jouez seul ou contre un ami

- Améliorez les objets de la boutique Punch

- Déverrouillez des chemins de ramification vers de nouveaux niveaux

- Interagissez avec des PNJ qui vous aideront à obtenir le trésor

- Émulation CRT de haute qualité pour personnaliser l'apparence de vos pixels

- Bande son géniale !

News faite à la va vite sur mon portable, donc la structure risque d'être mauvaise.Bref, Si vous avez encore 15€ à ce stade de l'approche des fêtes. Shin'en est de retour avecsur Nintendo Switch via l'eshop.Je n'ai pas très bien saisi le genre de jeu, mais ça lorgne vers le puzzle game et visiblement l'aventure.Comme je ne suis pas un rat, je poste aussi le premier trailer en anglais.Pour le moment je n'ai que ça pour vous et je ne vous cache pas que je suis un peu déçu par l'annonce, vu que j'attendais un plus gros jeu après l'excellent petit The tourist; et je ne doute pas une seconde que The Punchuin soit un futur bon jeu comme souvent avec ce studio qui touche à tout les genres avec succès.Je clôturai cette news en vous disant que c'est disponible dès maintenant et au prix de 14,99€.Allez vous l'acheter ?Bonnes fêtes à vous et bon jeu.