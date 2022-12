Quelqu'un peut m'expliquer comment faire pour pouvoir activer ma carte cadeau Xbox de 100€?



Hier j'en ai mis une de 80€. J'ai voulu mettre la deuxième de 100€ juste après et impossible.



Après je me suis dit que c'est peut-être comme sur le store de la Switch, que le porte monnaie ne peut excéder 150€.



Donc je dépense sur le store, il reste 20€.



Donc j'essaye de mettre le code.. . Ça passe toujours pas.



Je regarde sur le net pour voir c'est quoi cet merde.



Et le seul truc que je trouve sur un site Microsoft, c'est qu'on ne peut pas dépenser un montant sur 1 mois. Plusieurs milliers d'USD et 150€ en France.



Mais impossible de savoir sur quel base est décompté le mois en question.



Dois je attendre le 1er janvier ou le 16/01/2023 pour que l le compteur repparte a zéro ?



J'ai jamais rien vu d'aussi con . Tu a un store mais voilà tu es limité à une somme ridicule par mois



Par contre rien t'interdis d'aller claquer 3000€ en jeux a la Fnac ou autre..