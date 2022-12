Hello le peuple,Grosse réception aujourd'huiDisponible sur un coup de tête en allant sur leur site, vous vous loggez, et y'avait ajouter au panier en rouge. Réceptionné en 4 jours via UPS (par contre, faut bien écrire son adresse et numéro d'appart sinon c'est la merde).CFI1216 A = dernier chassis de la prod 2022.Enjoy !edit : je ne comprends pas pourquoi c'est flou...toujours problématique pour poster des photos