Il parait que si l'achat d'Activision-Blizzard échouait que Microsoft aurait une sorte de Plan B pour prendre le contrôle du monde du Jeu Vidéo.En gros racheter des Studios plus petits : Capcom, Take Two, Sega, Square Enix ect.Et au pire signer des Exclu temporaires avec eux;Admettons que Phil .Spencer fasse ça avec ses 69 milliards - ce qu'il devrait rembourser a Activision-Blizzard. Vous en penseriez quoi ?