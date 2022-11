Il y a une erreur dans le graphique vidéo au niveau de la résolution. La Xbox Series S fonctionne à 30fps (comme on peut le voir dans le test de framerate) et non à 60fps comme indiqué dans l'image. Désolé pour le désagrément.



- Xbox Series S

1080p/30fps



- Xbox Series X

Mode Qualité : 2160p/30fps

Mode Performance : 1080p/60fps



- PS5

Mode qualité : 2160p/30fps

Mode performance : 1080p/60fps



- Spécifications PC

4K Max. Paramètres | DLSS OFF

RTX 4080 | i9 12900K | 32GB DDR5



- La PS5 et le XSX proposent deux modes d'affichage. Je pense que 60fps devrait être obligatoire pour un TPS, mais pas au prix de réduire la résolution à 1080p.

- La Xbox Series S n'a pas d'options graphiques. Elle doit se contenter de 1080p/30fps.

- Les modes graphiques sur PS5 et XSX vous obligent à redémarrer le jeu lorsque vous les modifiez (fermez l'application depuis le menu). Quelque chose d'étrange si l'on considère qu'il n'y a que des changements de résolution.

- La version PC a une meilleure performance globale avec des graphismes équivalents à PS5/XSX, donc je ne comprends pas bien l'optimisation des consoles dans ce jeu.

- Sur PC on retrouvera de meilleures textures, l'occlusion ambiante et des effets de post-traitement, même si en général toutes les versions se ressemblent beaucoup.

- Avec des exemples comme Gears 5 (qui utilise Unreal Engien 4 tout comme Evil West) tournant à une résolution dynamique de 1440p/60fps en XSS et 4K dynamique en XSX, on peut certainement dire qu'Evil West n'est pas celui qui a tiré le meilleur parti de ce moteur.



