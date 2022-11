Call of Duty Warzone 2 | PS4 - PS4 Pro - PS5 | Graphics Comparison | Analista De Bits



PS4 :

1920x1080p/60fps dynamique avec rendu de reconstruction



PS4 Pro :

Dynamique 2688x1512p/60fps avec rendu de reconstruction



PS5 :

Dynamique 2160p/60fps avec rendu de reconstruction

Dynamique 1440p/~120fps avec rendu de reconstruction



- La résolution dynamique est appliquée à la densité de pixels horizontale. Quelque chose d'habituel dans cette saga.

- PS5 ajoute plus de ressources, de meilleurs reflets, des textures, une distance de dessin plus longue, des effets de post-traitement, des ombres et des occlusions environnementales, entre autres.

- Les temps de chargement de la PS5 sont 6 fois plus rapides.

- La PS4 Pro a une distance de dessin plus courte dans les ombres par rapport à la PS4. Je ne sais pas si c'est un bug ou quelque chose d'intentionnel.

- La PS4 a un framerate beaucoup plus instable qu'en campagne ou en multijoueur.

- Il est possible d'augmenter le FOV jusqu'à 120 sur les consoles. Dans mon cas, je l'ai mis à 90 pour cette comparaison.



4K et 60 fps sur PS5, la Next-Gen est là !Et même du 120 fps en 1440pDes choses impossible sur l'ancienne génération, à l'état de doux rêve, sont désormais une réalité...