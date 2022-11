Vidéos Diverses

Cela fait 1 an depuis la mise en ligne du trailer cinématique de l'ultime personnage de Smash Ultimate, celui dede Kingdom Hearts. J'en avais d'ailleurs parlé dans mon Top 10 des meilleurs trailers des Smash Bros . À ce jour, nul ne sait quand est-ce que cette saga reviendra et qu'on verra à nouveau des bande-annonce de cette trempe. Mais un certain vidéaste King Bob Gaming n'a décidément pas le temps.Son dernier fait d'armes est ce(Isaac dans la version anglaise). Personnage principal de, et déjà apparu en tant quedanset. Et c'est d'ailleurs l'opus Wii qui est concerné ici car ce newcomer intégrera le rooster de. Un mod de Brawl basé sur. En termes d'animation et de rendu, il n'a pas à rougir des vidéos de Nintendo. Les combattants sont brillamment mis en avant face à la menace. Jusqu'à l'intervention providentielle de Vlad qui leur donnera un "sacré coup de main".Et tant qu'à faire, je rajoute les autres trailers de Smash qu'il a réalisé sur leet ce bon vieux. Qui sait, peut-être qu'ils recevront tous la précieuse invitation un jour..