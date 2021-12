Tops

https://niindo64.com/2021/12/07/top-10-trailers-smash-bros/



Classement



#10. Smash Bros Wii U / 3DS - Little Mac



Mon article originel

#9. Smash Bros Ultimate - Pyra & Mythra





#8. Smash Bros Ultimate - Min Min





#7. Smash Bros Ultimate - King K. Rool





#6. Smash Bros Ultimate - Simon & Richter





#5. Smash Bros Ultimate - Ridley





#4. Smash Bros Ultimate - Sora





#3. Smash Bros Wii U / 3DS - Palutena & Pit Maléfique





#2. Smash Bros Ultimate - Sephiroth





Mentions honorables



Smash Bros Wii U / 3DS - Mega Man





Smash Bros Wii U / 3DS - Lucina & Daraen





Smash Bros Wii U / 3DS - Bowser. Jr





Smash Bros Ultimate - Joker





Smash Bros Ultimate - Hero





Smash Bros Ultimate - Terry Bogard





Top #1



Smash Bros Brawl - Trailer E3 2006





Voila pour mon classement en hommage à cette saga. N'hésitez pas à me dire quels trailers vous ont marqués aussi.