Voici un nouveau comparatif entre... euh non, désolé, l'habitude.Voici un article qui ne sera vu que par une minorité, mais quelle minorité, la crème de la crème de Gamekyo, la réunion de la fine crème des gamers du site.J'ai ENFIN reçu le collector de Bayonetta 3, et vous savez quoi ? Je l'adore. L'artbook est incroyable, et pour 40/50 € de plus que le jeu normal, il les vaut largement. J'aurais aimé que les jaquettes supplémentaires aient un visuel qui ressemble à de VRAIES jacquettes, ça fait cheap. Sinon le carton est de très bonne qualité, bien qu'un peu fin, et la couverture souple, j'aime bien, j'ai les 2 types d'artbook à la maison.Désormais, je ne plus plus qu'à ça, faire la danse de la soumission avec Bayonetta ! Let's boy dance...(ouais, aux Antilles, on vit en retard, que voulez-vous, j'suis dans ma hype Bayonetta 3).Prochain article : Une vidéo en 8K et 120 Hz sur Call of Duty Modern Warfare II ! Ca devrait pas mal plaire !