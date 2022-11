Certains streamers ont déjà réussi à se procurer Pokémon Ecarlate et leak du gameplay sur celui-ci...Exemple ici : https://www.twitch.tv/videos/1648454776 En tout cas, je sens que Gamekyo va être en feu à la sortie de ce Pokémon, on va en entendre parler du monde vide et des graphismes

posted the 11/11/2022 at 04:19 AM by suzukube