Star Wars Vader Immortal

Lien de l'offre



Nous sommes ravis de vous parler de l'expérience de réalité augmentée incroyablement spéciale que nous avons ajoutée à votre boîte de jeu Vader Immortal : A Star Wars VR Series.

Vous devrez d'abord télécharger l'application Perp Elite depuis le Google Play Store et l'App Store d'Apple.



Les liens vers l'Apple App Store et le Google Play Store sont ici :



• App Store d'Apple : https://apps.apple.com/us/app/perp-elite/id1566557331

• Google Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.perpetual.perpelite



Ensuite, pointez simplement votre téléphone sur l'avant et l'arrière de la Boite Speciale de Star Wars VR Series pour donner vie à votre boîte.



Une fois téléchargées, les instructions seront dans le didacticiel de l'application avant de lancer la scène AR.

L'APP a été conçue pour fonctionner sur tous les appareils iOS et la plupart des appareils Android milieu de gamme et haut de gamme.



Note

vous propose de pouvoir expérimenter gratuitement sur smartphone de la réalité augmenté (il vous faudra trouvé la boite du jeu pour cela...) et vous êtes offert également l'Artbook Digital du jeu (un peu plus intéressent); il vous suffit de passer par le lien suivant et de rentrer le code :: Je dois sortir sur ma chaine youtube prochainement unet avis sur(qui est à mon sens le meilleur compromis qualité/prix/ergonomie en VR à l'heure actuelle)・ ▸ COlDY (découverte & partage) ☕︎ Si vous êtes intéressé par l'achat d'un casque V.R ou par des jeux-vidéo Star Wars (pour les fêtes par exemple), vous pouvez passer par mes liens partenaires et utiliser des coupons que je vous partage ci-dessous :> Pour acheter un> Pour vous ruinez et acheter un> Pour achetersur Nintendo Switch:> Pour acheter unPS5/XBOX:> Pour acheter unPS5/XBOX:> Pour acheter unSwitch:+ Pensez à vérifier votre éligibilité sur ce lien pour obtenir 5e de réduction pour 15e d’achat :+ Pensez à essayer le code promo par l’intermédiaire de mes liens :(en choisissant un mode de livraison en point retrait amazon).+ [Sous Conditions]d'achat offerten écoutant un podcast en entier sur Amazon Music pour la première fois: