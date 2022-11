Ce WE est sorti un des jeux les plus attendus de l'année, Cosmos Chronicles.Un jeu qui va vous permettre de voyager à travers des milliards de galaxie, de faire ce que vous voulez, atterrir sur chacune des planètes, et en visiter chaque recoin.Il s'agit ici d'un rogue like ultime, car comme dans la vraie vie, vous n'avez ici ... qu'une seule vie !!! Toute mort est définitive.Et donc c'est une exclu Playstation ? XBox ? Switch ? Et non rien de tout cela, c'est une exclu Atari ST qui vient de sortir, et oui, il va falloir investir pour y jouer ^^Et j'ai donc fait une petite vidéo qui présente la bête et son auteur ... et je pense qu'en voyant ça Bethesda a pris peur et a repoussé la sortie de Starfield pour se mettre à niveau, ils n'avaient clairement pas le choix ^^