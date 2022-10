Salut tout le monde !J'ai les joycons qui commencent à drifter sévèrement et jouer que en mode Dock n'est pas des plus évidents pour moi. J'ai vu la Switch Oled a un bon prix et me suis dit que vu le prix des joycons... Voilà quoi.J'ai une assez bonne carte SD dans ma Switch actuelle.Si j'active mon compte sur une nouvelle Switch et que je met ma carte SD, je récupère tout de suite ou il faut la formater obligatoirement ?Je ne sais pas trop comment cela est géré d'une Switch à l'autre. J'aimerais éviter de devoir acheter une autre carte SD d'entrée de jeu.Si j'ai bien compris on peut avoir un compte principal et un secondaire qui doit toujours être connecté à internet, mais je sais pas si ça vaut vraiment le coup de faire ça.Si je le fait ça serait pour éviter autant que possible d'abîmer la batterie de la nouvelle console et de laisser l'autre en dock pour jouer à des jeux avec lesquels je joue de toute façon que en ligne et sur la télé (Genre MK8 ou Smash).Faites moi votre retour sur votre expérience utilisateur si vous avez 2 Switchs et que vous alternez d'une à l'autre si c'est évident ou lourd etc...Si c'est moisis j'envisage de laisser la vieille Switch que pour jouer aux jeux 100% avec les jeux en physique.J'ai vu que Pokémon pourrait se jouer en coop locale avec l'infrarouge ? Si j'opte pour la solution des deux comptes principal/secondaire et que j'ai une version en physique et l'autre en démat je pourrais pas y jouer en coop locale avec quelqu'un de ma famille en via infrarouge ? Je sais pas si la switch principale peut être déco et utiliser l'infrarouge en même temps. (jamais tenté)Bref beaucoup de questions. ^^'