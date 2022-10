... le jeu est plutôt joli. Il tourne très bien, en 60 fps, je suis incapable de dire s'il tourne en 1440p ou 1080p, j'y joue sur un écran 1080p, et la campagne est vraiment sympa, j'ai hâte d'avancer dedans !Par contre, niveau tarif, les 79,99 € que j'ai du payé pour jouer au jeu sont toujours aussi prohibitifs et j'aimerais bien un retour aux "tarifs" d'avant, même si je pense qu'on va se diriger vers de plus en plus de jeux à 80 €.La Xbox Series S, est la Xbox la plus compacte et la plus belle jamais conçue. 60 % plus compacte que la Xbox Series X, elle offre la vitesse et les performances d’une console de nouvelle génération entièrement numérique à un prix abordable.