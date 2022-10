Software

1 [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 97,071 (3,118,118 )

2 [NSW] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline (Square Enix, 09/15/22) – 11,1145 (199,927)

3 [NSW] NieR: Automata The End of YoRHa Edition (Square Enix, 10/06/22) – 9,672 (39,890)

4 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 7,337 (4,873,017)

5 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 6,941 (2,821,843)

6 [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bandai Namco, 09/22/22) – 5,685 (52,358 )

7 [NSW] Dragon Ball: The Breakers (Bandai Namco, 10/13/22) – 5,312 (New)

8 [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 4,609 (754,799)

9 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 3,856 (4,992,703)

10 [PS4] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline (Square Enix, 09/15/22) – 3,697 (70,841)

11 [NSW] Kirby and the Forgotten Land (Nintendo, 03/25/22) – 3,562 (904,584)

12 [NSW] FIFA 23 Legacy Edition (Electronic Arts, 09/30/22) – 3,543 (20,114)

13 [PS4] FIFA 23 (Electronic Arts, 09/30/22) – 3,058 (30,143)

14 [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 2,962 (1,051,936)

15 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 2,859 (3,287,419)

16 [PS4] Valkyrie Elysium (Square Enix, 09/29/22) – 2,721 (29,032)

17 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 2,491 (7,340,557)

18 [NSW] Fortnite Anime Legends Pack (Epic Games, 10/13/22) – 2,349 (New)

19 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 2,139 (2,728,583)

20 [PS4] Dragon Ball: The Breakers (Bandai Namco, 10/13/22) – 2,046 (New)

21 [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 1,949 (2,087,402)

22 [NSW] Monster Hunter Rise + Sunbreak Set (Capcom, 06/30/22) – 1,890 (277,663)

23 [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 1,833 (1,082,203)

24 [NSW] RPG Time! The Legend of Wright (Aniplex, 10/13/22) – 1,812 (New)

25 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 1,628 (1,027,370)

26 [PS5] Valkyrie Elysium (Square Enix, 09/29/22) – 1,575 (19,752)

27 [NSW] One Piece: Pirate Warriors 4 (Bandai Namco, 03/26/20) – 1,464 (163,925)

28 [NSW] Pokemon Legends: Arceus (The Pokemon Company, 01/28/22) – 1,400 (2,299,574)

29 [PS4] Earth Defense Force 6 (D3 Publisher, 08/26/22) – 1,252 (104,093)

30 [NSW] eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 (Konami, 04/21/22) – 1,249 (235,907)