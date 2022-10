Ah, combien de fois ai-je entendu sur Gamekyo à quel point les jeux vidéo c'était trop mieux avant.Bon, du coup, je me suis racheté TimeSplitters 2 sur Xbox, je l'avais sur GameCube et j'en gardais un excellent souvenir, véritable hommage à Goldeneye...Bah je crois que je ne vais pas relancer le jeu... La visée est horriblement sensible, par défaut la vue est inversée et je vais prendre mon courage à 2 mains pour finir Halo Infinite. Il n'est pas si mauvais que ça finalementEt je ne vais pas trop en attendre du remake de Goldeneye, c'est un coup à ce que je ne fasse que le premier niveau et que le jeu ne soit exceptionnel que dans mes souvenirs...De toutes les façons, je trouve que les jeux en 3D vieillissent mal de façon générale ^^ !