Lors d'un live célébrant le 10eme anniversaire de Bravely Default, le producteur Tomoya Asano a laissé entendre qu'une version remasterisée du jeu serait prévue. Durant ce live une version HD de la cinematique d'introduction a été diffusée."Au cours des 10 dernières années, notre équipe s'est agrandie et notre capacité a augmentée. En regardant la cinematique d'introduction de Bravely Default, j'ai envie d'annoncer qu'un remaster serait la meilleure chose possible et que c'est quelque chose que les fans souhaiteraient. Mais pour l'instant je ne suis malheureusement pas en mesure d'annoncer quoi que ce soit de ce genre... pour l'instant, disons simplement."Alors prêt a vous retaper ce chef d'oeuvre des temps moderne et sa seconde moitié culte encore une fois ?