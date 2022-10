Aujourd'hui j'ai essayé dayz via le gamepass (heureusement que je l'ai pas acheté),. Et je comprends pas quel intérêt de jouer à un jeux auquel y a aucun intérêt de bouger, parce que le jeux est atrocement vide , et qu'il y a rien a faire du tous. Et a force de tourner en rond puisque je ne vois rien absolument rien. C'est la nuit, ou le brouillard,j'ai pas de lampe torche. Ni de carte. Les rare baraquements que je trouve sont absolument aucun intérêt et vide comme le jeux.



En 2 courte partie, j'ai trouvé un tee shirt, des chaussures de sécurité, un casque de chantier, je me suis fait un bâton, et j'ai trouvé un couperet,a peine plus efficace que la bâton.... Et y a rien a récupérer sur un infecté....



Autrement dit, vous êtes condamné à courir sans but, en espérant trouver de rare truc, qui pourrait vous permettre a continué à courir et espéré trouver quelque chose d'intéressant. ( Pour peut qu'il y a quelque chose d'intéressant.)



J'ai regardé sur le net, et ça confirme bien ce que je pensais. C'est une perte de temps sans fin.



Ma note 0,005 sur 20. Aucun intérêt, chiant, mal réaliser,d'une lourdeur d'une autre époque...aucun but,aucune quête, aucune histoire, aucune musique, rien nada.



A éviter comme la peste.



Je l'efface de ce pas.