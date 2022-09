Avec la dernière mise à jour des Xbox Series, on peut enfin sélectionner des emplacements d'installation par défaut selon le type de jeu.Typiquement, cela permet d'installer les jeux Xbox One sur un disque SSD Usb, et les jeux Xbox Series sur le disque interne, sans intervention de la part des utilisateurs.Une fonctionnalité disponible depuis 2020 sur PS5, mais qui était curieusement oubliée des Xbox Series. Tort réparé !Il y a également un paramétrage sur les disques, permettant de définir s'ils sont utilisés avec 1 ou plusieurs consoles :MAJ : ah bah la nouvelle bibliothèque complète de jeux est également disponible !

posted the 09/26/2022 at 02:20 AM by suzukube