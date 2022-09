Hello ! Tout d'abord, merci à @Edarn qui m'a permis de me replonger à l'époque où j'avais ma Master System, en 1992 (oui, j'avais une génération de retard, et j'étais PAUVRE) et de découvrir des jeux que je n'avais jamais fait auparavant !J'ai donc pu découvrir l'enfer qu'est Tortue Ninja sur NES (Aaaaah ! Ça c'est de la vraie daube ! Du vrai jeu qui te donne envie de foutre la cartouche à la poubelle ou le vendre au Difintel du coin, les joueurs de 2000 pensent que c'est Forspoken la daube :m ), mais également les perles que sont Teenage Mutant Ninja Turtles IV : Turtles in Time et Teenage Mutant Hero Turtles: The HyperStone Heist. Si je ne dis pas de bêtises, les 2 sont assez similaires, mais l'un est sur Super Nintendo et l'autre sur Mega Drive. Ce qui est cool, c'est qu'ils sont assez différents pour en faire 2 titres différents sur chacune des plateformes, plutôt que les clones que l'on a actuellement sur Xbox Series X et PS5 ou certains s'extasient à la vue de 3 brindilles d'herbes et 3 fps en plus dans certaines cinématiques. #SuperiorVersionSinon, j'ai vraiment détesté les Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters. Faut dire qu'à l'époque, à part Street Fighter II, The King of Fighters'98 et Killer Instinct (puis, bien sur Super Smash Bros sur Nintendo 64, et Bloody Roar: Primal Fury sur Gamecube mais là on part trop loin), je rejetais tous les jeux de combat ah ah ah !Après, j'avoue que je n'aurais *vraiment* pas investi 40 € dans cette compilation de roms (désolé de l'appeler comme cela), même si j'aimerais bien avoir dans le Nintendo Switch Online la rom de Teenage Mutant Ninja Turtles IV : Turtles in Time, il est vraiment trop cool (et le 3ème épisode Game Boy aussi j'aime bien) !Par contre, j'admets que de pouvoir jouer en ligne et rencontrer des joueurs passionnés qui créent leur petit serveur ouvert, ça fait plaisirM'enfin voilà, c'était surtout un petit article pour dire merci à Edarn, merci à la commu Gamekyo, et que j'espère rendre la pareil un de ces 4.J'en profite : j'ai recodé des parties de https://gamepush.fr du coup j'peux générer des miniatures grâce aux nouvelles technologies d'IA. Bientôt plus besoin de rédacteurs lol !